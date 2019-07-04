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Строительство пяти маршрутов МЦД завершат в 2025 году

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Строительство пяти маршрутов МЦД завершат в 2025 году

Москва, 4 июля. Строительство всех пяти маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) будет завершено в 2025 году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Проект Московских центральных диаметров обсудили на проходящем в «Зарядье» Московском урбанистическом форуме. Хуснуллин отметил, что запуск двух линий МЦД планируется уже в этом году.

«МЦД-1 и МЦД-2 с интервалом порядка шести минут и увеличением количества пар электропоездов мы хотим в конце этого года — максимум, в начале следующего — уже запустить в эксплуатацию. Все пять закончим в 2025 году включительно», — поделился заммэр с журналистами на форуме.

По первым двум линиям будут курсировать поезда «Иволга», которые оснащены розетками для гаджетов, бесплатным Wi-Fi, системами обеззараживания воздуха и климат-контроля. Вместе с тем, в планах остаются: строительство более 20 наземных переходов через железную дорогу, благоустройство прилегающей территории и перекладка коммуникаций.

Напомним, Московский урбанистический форум открылся 4 июля и продлится по 7 июля включительно. Главной его темой стало обеспечение комфортной и безопасной городской среды для улучшения качества жизни людей.

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Автор: Екатерина Волосникова
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