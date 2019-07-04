Москвичей ждет трехдневная праздничная программа на День семьи, любви и верности

Москва, 4 июля. Праздничные мероприятия в День семьи, любви и верности пройдут в 18 столичных парках с 6 по 8 июля. Планируется проведение семейных конкурсов, фестивалей, концертов, мастер-классов и много другого.

В честь Дня семьи, любви и верности 18 парков столицы готовят множество мероприятий, поучаствовать в которых смогут все желающие. Празднование пройдет в зонах отдыха с 6 по 8 июля, о чем сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Так, в «Сокольниках» состоится фестиваль «АРТамаран», который можно будет посетить 6 июля с 15.00 до 18.00 на берегу Большого Путяевского пруда. Участникам можно будет увидеть арт-объекты в виде якорей, спасательных кругов и штурвалов и разрисовать их. Все необходимые кисти и краски выдадут посетителям бесплатно.

Парк Победы на Поклонной горе готовит спектакль мимов, который можно будет увидеть 7 июля в 10.00. Там же пройдет серия занятий по росписи японских фонариков из тонкой рисовой бумаги и созданию открыток, разноцветных браслетов. Для любителей истории, географии и этнографии спикеры проведут лекцию о семейных традициях в разных уголках планеты. Также ожидается проведение эстафеты, которая будет состоять из спортивных заданий и конкурсов с загадками.

Музей-заповедник «Царицыно» устраивает фестиваль «Московская семья», на котором пройдет ряд мастер-классов и спортивных состязаний. С песнями о любви там выступят такие популярные артисты, как Дмитрий Маликов, группа «Самоцветы», Лариса Долина, Владимир и Елена Пресняковы и многие другие. Праздничные мероприятия запланированы с 12.00 до 22.00.

В детском парке имени Прямикова психологи прочитают лекцию на тему воспитания детей и преодоления семейных кризисов. Гостям будет предложена бесплатная консультация. Мероприятие состоится 7 июля в 15.00. А через час посетители парка смогут позаниматься физкультурой с инструкторами под открытым небом и послушать концерт с участием известных исполнителей.

Две бесплатные экскурсии под названием «14 историй любви» будут ожидать гостей 8 июля в Парке Горького. На прогулках посетители смогут узнать, как в парке отдыхали знаменитые пары, среди которых Александр Пушкин и Наталья Гончарова, Екатерина Вторая и Григорий Орлов, а также император Николай Первый и Александра Федоровна. Начало мероприятия в 11.00. Там же в 15.00 пройдет квест «Лабиринт любви», в котором необходимо будет отыскать самое романтичное место в парке.

Парк «Зарядье» 8 июля в 19.00 представит на сцене большого амфитеатра бал в стиле XVIII – начала XX века. А сад «Эрмитаж» в этот же день покажет выступления фольклорных коллективов и солистов различных театров. Мероприятие начнется в 19.30.

Викторину на знание русских поговорок о семье проведут в Лианозовском парке 8 июля. Без музыкального сопровождения гостей также не оставят: ожидается выступление фольклорного ансамбля, музыкальных групп, сольных исполнителей и танцевальных коллективов.

Напомним, что День семьи, любви и верности празднуется в России с 2008 года и приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии в православной традиции.