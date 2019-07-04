Москва, 4 июля. Девелоперская группа «А101» планирует построить в новой Москве самый высокий горнолыжный склон столицы. Об этом рассказал гендиректор компании Игнатий Данилиди.

По его словам, самый высокий горнолыжный склон в Москве появится около станции «Прокшино», склон будет высотой в 101 метр. Его построят в составе всесезонного спортивно-развлекательного комплекса Adrenalin Beat. Как пишет РИА Новости, покататься на горных лыжах можно будет возле станции метро «Прокшино».

В феврале президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время перерыва между переговорами в Сочи вместе прокатились на горных лыжах. Немного отдохнуть и пообщаться в неформальной обстановке белорусскому коллеге предложил российский лидер.

В начале встречи с российским президентом Лукашенко отметил, что уже успел оценить горнолыжные трассы в Сочи. Он поблагодарил российского президента за подготовленные трассы и отметил, что приехавшие с ним сопровождающие лица остались очень довольны отдыхом.