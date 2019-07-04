Собянин рассказал о влиянии городской среды на здоровье

Москва, 4 июля. Торжественное открытие Московского урбанистического форума состоялось в парке «Зарядье». На мероприятии выступил мэр столицы Сергей Собянин, который рассказал о том, как городская среда воздействует на человеческое здоровье.

На торжественном открытии урбанфорума главной темой для обсуждения стало появление новых инноваций и их влияние на жизнь. Пленарное заседание урбанистического форума прошло в концертном зале парка «Зарядье». По словам Сергея Собянина, открывшего форум, такая встреча стала доброй традицией в общении экспертов и властей различных городов. Также стало известно, что впервые в рамках программы форума пройдёт конгресс Urban Health, на котором обсудят проблемы городского здоровья.

«Ключевой темой, которую мы сегодня будем обсуждать, — это здоровый город, новый взгляд на то, что мы делаем и ради чего. Посмотрим, как те или иные технологии влияют на здоровье горожан. Я надеюсь, что следующий урбанфорум будет посвящен не только тому, чтобы наши горожане жили долго и были здоровыми, но и счастливыми», — сказал Собянин.

Мэр также отметил, что продолжительность жизни в городской среде растет намного динамичнее, чем в сельской местности, несмотря на существующие в мегаполисах проблемы. Вместе с тем увеличивается рост хронических заболеваний, вызванных стрессом, питанием и малоподвижным образом жизни. Поэтому главные проблемы, по словам Собянина, заложены именно в городской плоскости.

Отметим, что Московский урбанистический форум проводится с 2011 года. В этот раз он продлится с 4 по 7 июля. Ожидается проведение более 70 мероприятий, где выступят свыше 300 спикеров. В программе форума обсуждение проектов, которые направлены на улучшение качества городской жизни.