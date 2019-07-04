Появилось видео с места падения дерева на ребенка в Москве

Москва, 4 июля. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетнего ребенка из-за упавшего дерева, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в четверг на территории Басманного района Москвы в Гольяновском проезде. Ребенок играл на детской площадке, когда на него упало дерево. От полученных травм мальчик скончался на месте.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)», — сообщил источник ФАН.

На месте происшествия работают правоохранители, они устанавливают полную картину произошедшего и опрашивают очевидцев.