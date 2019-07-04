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Общество

Ликвидатора аварии в Чернобыле избили в метро Москвы

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Ликвидатора аварии в Чернобыле избили в метро Москвы

Москва, 4 июля. Следственный комитет намерен заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Москве.

«Инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами Главного следственное управления СК России по городу Москве», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Побои».

Ранее Telegram-каналы сообщили, что ликвидатор последствий чернобыльской аварии, выходя из метро, случайно задел девушку. Из-за этого молодой человек напал на мужчину — инвалида первой группы. Пострадавшего доставили в больницу. О его состоянии не сообщается.

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Автор: Данила Копп
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