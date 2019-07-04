Упавшее дерево насмерть придавило ребенка в Москве

Москва, 4 июля. Упавшее дерево насмерть придавило маленького мальчика в Москве. Ребенку не было даже четырех лет. Трагедия произошла в Гольяновском проезде.

Малыш играл в песочнице, рядом находилась его мама. Неожиданный порыв ветра повалил растущее на детской площадке дерево, оно рухнуло прямо на мальчика. Ребенок погиб на месте. Ему было 3,5 года.

По данным РИАМО, по факту гибели ребенка идет проверка. Издание напомнило также об экстренном предупреждении МЧС. По данным синоптиков, сегодня порывы ветра в столице могут достигать 17 метров в секунду.

В столичном департаменте здравоохранения рассказали, что на место происшествия в течение пяти минут прибыли бригады центра экстренной медицинской и скорой помощи. Сейчас матери ребенка оказывается всянеобходимая медицинская и психологическая помощь.

5 июля в городе также объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, пишет «Вечерняя Москва». Жителей просят быть очень внимательными и осторожными.