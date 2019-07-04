МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Москва, 4 июля. Сотрудники МЧС предупредили жителей и гостей Москвы о сильном ветре в столице до вечера 4 июля.

Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, в четверг в период с 09.00 до 21.00 ожидается сильный ветер, его порывы будут достигать от 12 до 17 метров в секунду. Москвичей проинформировали, что будет облачная погода с прояснениями.

В МЧС напоминают, что в условиях неблагоприятных метеорологических условий лучше парковать автомобили вдали от деревьев, линий электропередач и рекламных щитов. Также нужно обходить неустойчивые конструкции.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории РФ в июле ожидается температура около или выше нормы. Он подчеркнул, столбики термометра будут показывать значения в пределах нормы на всей европейской территории, на юге Урала и юге Западной Сибири. Об этом пишет «Газета.Ru».