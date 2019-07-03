Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Суд арестовал врио замначальника ОМВД «Митино» по делу о взятке

512
0 Оставить комментарий

Суд арестовал врио замначальника ОМВД «Митино» по делу о взятке

Москва, 3 июля. Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца врио замначальника столичного ОМВД по району «Митино» Евгения Щеглова, который обвиняется в получении взятки.

Как сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая, Щеглов и адвокат Денис Филатов будут находиться под стражей до 2 сентября. Московский суд рассмотрит ходатайства следствия в отношении оперуполномоченного и следователя ОМВД по району «Митино», бизнесмена Дадашова, пишет ТАСС.

Фигуранты уголовного дела обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Дело ведут сотрудники  ГСУ СК России по Москве.

Ранее сообщалось, что столичный суд принял решение арестовать до 13 августа главу Пушкинского района Подмосковья Евгения Жиркова. Он обвиняется в получении взятки.

В январе 2019 года в здании Совфеда задержали Рауфа Арашукова по обвинению в убийстве, создании преступного сообщества. Он находится в СИЗО.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров