Неизвестные массово похищают фотографии покойных с подмосковного кладбища

Москва, 3 июля. Вандалы стали похищать портреты покойных с кладбища в подмосковном городе Озеры. Родственники не понимают, кому потребовались чужие фотографии.

Как рассказала местная жительница, 1 июля она похоронила родственника. На следующий день его фото пропало. Выяснилось, что это не единственный случай с похищением фото.

Еще одна женщина сообщила, что фотографию родственницы трижды оставляла на могиле. И каждый раз неизвестные забирали портрет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В правоохранительные органы жители Озер пока не обращались, но инцидент могут квалифицировать по статьям о вандализме и краже. В этом случае злоумышленникам грозит от штрафа в размере 40 тысяч рублей до двух лет лишения свободы.