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Собянин пообещал, что массового притока мигрантов из-за реновации не будет

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Собянин пообещал, что массового притока мигрантов из-за реновации не будет

Москва, 3 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массового притока мигрантов из-за реновации в российскую столицу не будет.

В августе 2017 года стартовала программа обновления столичного жилого фонда. Сергей Собянин утвердил программу по реновации и следит за ее результатами.

По словам градоначальника, власти Москвы не ожидают массового притока мигрантов из-за реновации. Ранее сообщалось, что утверждены еще шесть стартовых площадок, они находятся в пяти районах города.

Более 450 семей заключили договоры по реновации на севере Москвы. Ожидается, что до конца года будут построены 12 новых домов, в них въедут участники программы.

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Автор: Ирина Селезнева
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