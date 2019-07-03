Собянин пообещал, что массового притока мигрантов из-за реновации не будет

Москва, 3 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массового притока мигрантов из-за реновации в российскую столицу не будет.

В августе 2017 года стартовала программа обновления столичного жилого фонда. Сергей Собянин утвердил программу по реновации и следит за ее результатами.

По словам градоначальника, власти Москвы не ожидают массового притока мигрантов из-за реновации. Ранее сообщалось, что утверждены еще шесть стартовых площадок, они находятся в пяти районах города.

Более 450 семей заключили договоры по реновации на севере Москвы. Ожидается, что до конца года будут построены 12 новых домов, в них въедут участники программы.