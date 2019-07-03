Фестиваль «Добрые люди» за 3 дня принял более 25 тысяч гостей

Фестиваль гражданского общества «Добрые люди» в столичном парке Горького принял более 25 тысяч посетителей за три дня. С 29 июня по 7 июля москвичей и гостей города здесь ждут мастер-классы, концерты и тематические кинопоказы.

Девиз фестиваля в этом году — #длясебя! #длядругих! #длявсех!, а концептуальный замысел мероприятия состоит в ознакомлении граждан с результатами работы лучших общественных проектов. Кроме того, мероприятие призвано воодушевить посетителей на участие в благотворительности или добровольческих акциях.

Более 70 мастер-классов и интерактивов было проведено в шести тематических зонах фестиваля всего лишь за три дня. При этом все работы творческих студий будут подарены подопечным различных социальных организаций страны.

Гости и участники мастер-классов фондов «Старость в радость» и «Окно в мир» написали более 400 писем пенсионерам в дома престарелых, сиротам в интернатах и детских домах. В хоспис Зеленограда поехали гипсовые фигурки, раскрашенные добровольцами в тематической зоне «Наши люди», а аромасаше из зоны «Наша среда» стали подарками пациентам Тотьминского психоневрологического интерната Республики Мордовия. Девять картин, созданных участниками мастер-класса «Правополушарное рисование», были отправлены в детский дом имени Ушинского Новгородской области.

Около 40 выступлений артистов разных жанров прошли в первые три дня на главной фестивальной сцене. Огромное впечатление на зрителей произвели несколько инклюзивных проектов, в том числе выступление коллектива московской театральной школы «Инклюзион».

«За годы работы с нашими актерами мы сделали огромный прорыв в понимании этих людей, в возможности вырвать их из мира темноты и глухоты — и, как ни странно, в собственном развитии, — рассказала куратор школы Лариса Никитина. — Мало кто знает об их жизни, об их ежедневном подвиге жить, о том мужестве, которое требуется, чтобы просто выйти из подъезда, не то что на сцену».

В летнем кинотеатре «Пионер» расположился лекторий фестиваля «Добрые люди», где в те же первые три дня было прочитано 11 лекций по решению различных социальных проблем.

И конечно, ежедневно на фестивале работает ярмарка, где представлено 45 благотворительных фондов. Каждый может подробно узнать об их работе, стать их волонтером или оказать посильную помощь, сделав пожертвование.