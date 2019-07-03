Путин назначил Сергея Забатурина прокурором Московской области

Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Забатурина прокурором Московской области.

В президентском указе отмечается, что Сергей Забатурин назначен на пост прокурора на пятилетний срок. Ранее Забатурин занимал должность Московского межрегионального транспортного прокурора.

Кандидатуру нового прокурора депутаты Мособлдумы одобрили в апреле текущего года. До середины марта прокурором области был Алексей Захаров, который затем перешел в Генпрокуратуру России.

Временно исполняющим обязанности прокурора региона был Валерий Войнов. Ранее сообщалось, что глава государства назначил послов в Зимбабве и Брунее. Дипломатические ведомства возглавили Николай Красильников и Владимир Гончаренко.