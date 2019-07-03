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Московский лихач взял авто в каршеринге на имя друга и насобирал 71 штраф

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Московский лихач взял авто в каршеринге на имя друга и насобирал 71 штраф

Москва, 3 июля. Житель Москвы арендовал автомобиль каршеринга на имя своего друга и насобирал 71 штраф за несоблюдение ПДД.

В полицию обратился 32-летний москвич, который пожаловался на собственного друга. Предприимчиный 26-летний молодой человек оформил аренду на телефон друга, а потом лихачил на столичных дорогах, пишет KP.Ru.

Москвич заявил, что не хочет оплачивать штрафы, поскольку в момент нарушений за рулем находился его приятель. После инцидента сотрудники ГИБДД просят водителей каршеринговых авто подтверждать личность арендатора машины.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы каршеринговый авто протаранил такси, пострадали два человека. По предварительным данным, у водителя каршеринга не было прав.

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Автор: Ирина Селезнева
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