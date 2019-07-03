Собянин осмотрел строящийся спорткомплекс в районе Северный

Москва, 3 июля. Спортивный центр, который примет первых пятиборцев уже в этом году, сейчас находится на стадии строительства. Сергей Собянин решил лично познакомиться с ходом работы и оценить масштабы комплекса.

Уникальный спорткомплекс для школы олимпийского резерва впервые строят в России. Центр совместит стрелковый и конноспортивный манежи, а также бассейн с 8 дорожками для плавания протяженностью 50 метров.

Здесь появятся тиры для стрельбы из пневматического оружия и лука и универсальный спортивный зал с игровым полем и беговыми дорожками. Посещение спорткомплекса будет доступно не только профессионалам, но и простым москвичам.

«Будем проводить тут чемпионат мира по пятиборью. Выходит, Северный станет центром пятиборья», – сказал Собянин, его слова передает РИАМО.

Градоначальник выразил надежду, что жители Северного района будут активно заниматься спортом. Он пообщался с москвичами о развитии района, пишет издание «Вечерняя Москва».

По словам Собянина, в скором времени планируется появление новых станций метро, нескольких детских садов, а также проведение капитального ремонта местных поликлиник и библиотек.

Отметим, что открытие Центра современного пятиборья планируется уже осенью, а строительство МЦД находится на стадии проектирования.