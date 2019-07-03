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Более 30 тысяч человек трудоустроились в Подмосковье с начала года

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Более 30 тысяч человек трудоустроились в Подмосковье с начала года

Москва, 3 июля. С начала 2019 года в Московской области трудоустроились свыше 30 тысяч человек, рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

На рынке труда заявлено 49 тысяч вакансий, из них 71% по рабочим профессиям, почти 99% предлагают оплату выше прожиточного минимума, установленного в Подмосковье.

По словам Ирины Фаевской, в центры занятости с начала года подали 164 тысячи заявлений по поиску работы. Содействие в поиске подходящей вакансии получили более 50 тысяч человек.

В общей сложности работу нашли более 30 тысяч человек. Регион считается одним из благополучных в сфере занятости среди остальных областей России. Уровень безработицы составляет 0,54%, передает «360».

Ранее Росстат опубликовал список регионов страны, в которых живут нежелающие работать граждане.  Москва оказалась на первом месте, в столице не хотят работать 786 тысяч человек, на втором месте находится Подмосковье, за ним следуют Дагестан, Краснодар и Петербург. 

Эксперты также назвали города Крыма с самыми высокими зарплатами. Больше всего крымчане получают в Симферополе и в Черноморском районе.

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Автор: Ирина Селезнева
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