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Власти Москвы планируют переустроить дорожную сеть в Косино-Ухтомском районе

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Власти Москвы планируют переустроить дорожную сеть в Косино-Ухтомском районе

Москва, 3 июля. В Восточном округе Москвы перестроят дорожную сеть в рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Улица Дмитриевского», сообщили в Москомэкспертизе.

Рабочие отремонтируют Салтыковскую, Святоозерскую улицы, построят подъездную дорогу к подстанции теплосети. Власти планируют устроить автостоянку на 114 мест и провести инженерные коммуникации.

Салтыковскую улицу расширят до 22 метров, существующие остановки перенесут к будущей станции метро «Улица Дмитриевского». На пересечении Святоозерской с улицей Наташи Качуевской поставят светофор, пишет РИАМО.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин побывал на строительстве трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Он открыл первый в столице тоннель для поездов метро и машин. Ожидается, что трасса поможет улучить транспортную доступность Новой Москвы.

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Автор: Ирина Селезнева
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