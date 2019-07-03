Адвокат отреагировала на новость о реабилитации Кокорина в Москве

Москва, 3 июля. Адвокат Татьяна Стукалова отреагировала на новость о том, что ее подзащитный футболист ФК «Зенит» Александр Кокорин проходит реабилитацию в столичном медцентре.

Ранее СМИ сообщили, что осужденный за хулиганство Кокорин начал курс реабилитации в Москве. Правозащитника опровергла эту информацию. Она пожаловалась, что к футболисту больше полугода не пускали врачей.

«Мы сами удивлены этому известию. Кокорина увозили всего два раза на обследование. Это было на прошлой неделе», — сказала Стукалова, ее слова передает «360».

Она добавила, что попросила помощника позвонить в СИЗО, где содержится Кокорин, и уточнить. При этом Стукалова считает версию СМИ «глубоким заблуждением».

Адвокат пояснила, что Кокорин был на обследовании, ему сделали снимки КТ и МРТ, а также осмотрели коленный сустав. В колене петербургского футболиста нашли немного жидкости.

Правозащитница добавила, что добивается реабилитации для спортсмена с осени 2018 года, но ее ходатайство пока не удовлетворили. Во ФСИН не прокомментировали новость об отправке Кокорина в медцентр.

Напомним, что Кокорина приговорили к полутора годам лишения свободы по делу об избиении чиновника и хулиганстве в центре Москвы. Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Павла Мамаева и Александра Кокорина «преступниками», которым вынесли справедливый приговор.