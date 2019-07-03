Кинолог рассказал, каких собак стоит заводить пожилым людям

Москва, 3 июля. Эксперт рассказал, каких собак следует заводить пожилым людям. По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, пенсионерам проще ухаживать на маленькими породами собак.

Домашние питомцы помогают людям старшего возраста вести активный образ жизни. Их нужно кормить, расчесывать, водить к ветеринару, регулярно гулять.

Это позволяет пенсионерам отвлечься и приносит радость. Однако для пожилых людей собаки нужны в качестве компаньонов. Поэтому лучше выбирать маленькие породы собак.

По словам Владимира Голубева, они более неприхотливые в содержании и хорошо поддаются воспитанию.

«Из длинного списка обратите внимание на такие породы как русский той, русская цветная болонка, чихуахуа, папийон или фален, померанский или малый шпиц», — сказал эксперт, его цитирует АГН «Москва».

Ранее московские ветеринары рассказали, как правильно ухаживать за собаками. Животных следует регулярно прививать, лечить от блох и глистов. Домашние собаки нуждаются в прогулках на свежем воздухе, играх. Также важно выбрать правильное питание.

Собакам не подходит домашняя еда, их рацион должен быть разнообразным и сбалансированным.