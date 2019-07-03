Москвичам предложили сдать ГТО на форуме «Мой район»

Москва, 3 июля. В Гостином дворе можно сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на площадке форума «Мой район», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Региональный форум пройдет с 4 по 6 июля. Горожане могут обсудить вопросы развития комфортной среды. На стенде московского департамента спорта москвичам предложили сдать нормы ГТО, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Детей можно отправить на тестирование, сотрудники ведомства оценят показатели ребенка и подскажут, каким спортом ему можно заниматься. На площадке форума состоится более 30 кинопоказов, образовательных мастер-классов, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что для москвичей организовали в парках веранды здоровья. На них проводят мастер-классы по активным видам спорта.