Кассир обменного пункта похитила 41 млн рублей у бизнесмена в Москве

Москва, 3 июля. Кассир обменного пункта в Москве похитила у клиента более 40 млн рублей, которые он планировал обменять на доллары США.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, инцидент произошел в Елисеевском переулке. Бизнесмен в сопровождении сотрудников службы инкассации оставил деньги кассиру.

Женщина пересчитала средства и попросила клиента и охранников подождать снаружи. Мужчина прождал два часа, а потом попытался войти в помещение. Но оно оказалось закрытым.

Кассирша вместе с деньгами вылезла через окно и пропала. Правоохранители возбудили уголовное дело, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что в Московской области два мигранта украли сумку с деньгами из автомобиля.