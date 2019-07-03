Кассир обменного пункта похитила 41 млн рублей у бизнесмена в Москве
0 Оставить комментарий
Москва, 3 июля. Кассир обменного пункта в Москве похитила у клиента более 40 млн рублей, которые он планировал обменять на доллары США.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, инцидент произошел в Елисеевском переулке. Бизнесмен в сопровождении сотрудников службы инкассации оставил деньги кассиру.
Женщина пересчитала средства и попросила клиента и охранников подождать снаружи. Мужчина прождал два часа, а потом попытался войти в помещение. Но оно оказалось закрытым.
Кассирша вместе с деньгами вылезла через окно и пропала. Правоохранители возбудили уголовное дело, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что в Московской области два мигранта украли сумку с деньгами из автомобиля.
infox - new