Москвичей пригласили на показы советских фильмов во дворах

Москва, 3 июля. В российской столице с 13 июля стартует третий сезон киноклуба «Кино глазами инженера». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Советское кино будут показывать бесплатно во дворах до 7 сентября. Показы пройдут на улице Строителей, Довженко и у Чазовского дома на Осенней улице.

Первый показ состоится в Лефортове, где покажут комедию «Моя бабушка» грузинского режиссера Котэ Микаберидзе. А в Курьяново 27 июля можно увидеть комедию «Верные друзья», пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее РИАМО сообщило, что в кинотеатре «Факел» в Москве показали советские фильмы 1970-х годов. Проект показа пленочных фильмов организовала «Синематека «Москино».

Ранее сообщалось, что жителей столицы пригласили послушать лекции о здоровом образе жизни и активных видах спорта.