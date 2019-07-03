Москвичей пригласили послушать лекции об активном образе жизни на верандах здоровья

Москва, 3 июля. В столичном регионе в рамках программы «Здоровая Москва» работают веранды здоровья, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичей пригласили послушать лекции о здоровом образе жизни и активных видах спорта на верандах здоровья, расположенных в парках. Каждая площадка работает по своему расписанию, отмечает News.ru.

Посетить веранды здоровья можно в парках «Митино», в парках «Садовники», «Печатники» и других местах. Как сообщили в департаменте здравоохранения Москвы, более 2,5 тысячи человек посетили веранды здоровья с начала проекта, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что с 1 июля в столичных поликлиниках началась акция «Входите, открыто». Москвичи могут получить бесплатные консультации.