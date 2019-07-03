Москвичей предупредили об осенней погоде на выходных

Москва, 3 июля. Метеорологи рассказали, что на выходных в Москве будет стоять холодная дождливая погода.

Североатлантический циклон принесет осеннюю погоду. Температура воздуха понизится до 15 градусов тепла, ожидаются обильные осадки, пишет «Ридус».

Такие показатели соответствуют нормам сентября. Холодная погода продержится в столичном регионе до начала рабочей недели. Ветер усилится до 15 метров в секунду, отмечает «Свободная пресса».

Синоптики предупредили жителей столичного региона, что до 4 июля в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождей.