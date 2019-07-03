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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за дождя

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за дождя

Москва, 3 июля. Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе из-за сильного дождя.

Предупреждение действует до 22.00 4 июля. Погода представляет потенциальную опасность. По данным синоптиков, 3 июля будет стоять облачная погода с прояснениями.

В некоторых районах пройдет дождь. Столбики термометров поднимутся до 19 градусов тепла. В Московской области температура воздуха составит 21 градус тепла.

Предстоящие выходные будут по-осеннему холодными, предупредили синоптики.

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Автор: Ирина Селезнева
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