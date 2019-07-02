Московские мошенники напали на журналистов телеканала «360»

Москва, 2 июля. Сотрудники московской фирмы ООО «Мостгаз», занимающейся перепродажей газового оборудования наивным пенсионерам, напали на съемочную группу телеканала «360», которая раскрыла мошеннические схемы компании.

Журналист телеканала устроилась в «Мостгаз» на стажировку. Сотрудники компании, пользуясь созвучным с «Мосгазом» названием, обходят квартиры и предлагают пенсионерам купить газовые плиты в четыре раза дороже. Доверчивые пенсионеры отдают последние сбережения для того, чтобы установить якобы необходимое оборудование.

Журналистка стала свидетельницей того, как компания убедила пенсионерку приобрести плиту за 28990 рублей, реальная же стоимость плиты составляет 8 тысяч рублей. Когда съемочная группа телеканала отправилась в офис компании для того, чтобы получить комментарий фирмы, на журналистов напали молодые люди спортивного телосложения. Они набросились на съемочную группу и разбили камеру. Сотрудники телеканала обратились в правоохранительные органы с просьбой оценить действия ООО «Мостгаз».