Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Спасатели предупредили москвичей о сильной грозе в ближайшие часы

57
0 Оставить комментарий

Спасатели предупредили москвичей о сильной грозе в ближайшие часы

Москва, 2 июля. Синоптики предупредили жителей Москвы, что в ближайшие два часа ожидается сильный дождь с грозой.

Как сообщили в ГУ МЧС России по столице, ветер усилится до 17 метров в секунду. Спасатели порекомендовали автомобилистам не превышать скоростной режим.

Из-за грозы ухудшается видимость на дороге, во время неблагоприятной погоды нельзя находиться возле водоемов, пишет РИАМО. Москвичей попросили не гулять на улице во время грозы. Ливень лучше переждать в помещениях.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров