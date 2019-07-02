Спасатели предупредили москвичей о сильной грозе в ближайшие часы

Москва, 2 июля. Синоптики предупредили жителей Москвы, что в ближайшие два часа ожидается сильный дождь с грозой.

Как сообщили в ГУ МЧС России по столице, ветер усилится до 17 метров в секунду. Спасатели порекомендовали автомобилистам не превышать скоростной режим.

Из-за грозы ухудшается видимость на дороге, во время неблагоприятной погоды нельзя находиться возле водоемов, пишет РИАМО. Москвичей попросили не гулять на улице во время грозы. Ливень лучше переждать в помещениях.