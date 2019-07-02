Власти Москвы утвердили еще шесть стартовых площадок по программе реновации

Москва, 2 июля. Еще шесть стартовых площадок подобрали по программе реновации жилого фонда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Строительство позволит переселить жильцов 12 домов. Выбранные площадки расположены в Перово, Котловке, Хорошево-Мневниках, Марфино и Лосоноостровском районах.

По словам Хуснуллина, общая площадь стартовых площадок составляет более 100 тысяч квадратных метров, отмечает издание «Вечерняя Москва». Столичные власти подобрали 329 стартовых площадок, работа продолжается, пишет РИАМО.

Программа обновления жилого фонда российской столицы начала в августе 2017 года. Ранее сообщалось, что более 450 семей заключили договоры по программе реновации. Власти планируют обновить 499 домов на северо-востоке Москвы.