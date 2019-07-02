Власти Подмосковья помогут малоимущим семьям собрать детей в школу

Москва, 2 июля. Власти Московской области помогут семьям с небольшим достатком собрать школьников к новому учебному году, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

На заседании правительства области Воробьев рассказал о помощи первоклассникам из малоимущих семей. Получить набор канцелярских товаров могут семьи, в которых доход на одного человека не превышает 14 тысяч рублей.

Первоклашкам подарят рюкзак с подставкой для книг, три тетради, обложки, пенал, ручки, линейку, ластик и карандаши. Этого набора должно хватить на первые месяцы обучения.

По словам министра социального развития Московской области Ирины Фаевской, дети должны идти в школу с хорошим настроением. В 2019 году в первый класс пойдут 8,2 тысячи ребят из малообеспеченных семей.

В общей сложности расходы на их подготовку к школе составят более 21 млн рублей, передает «360». Ранее Воробьев рассказал, что 4 июля Мособлдума рассмотрит законопроект о возможности получения родителями новорожденных 20 тысяч рублей вместо подарочного набора с вещами для малыша.