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Стало известно, кто устроил смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

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Стало известно, кто устроил смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Москва, 2 июля. Сотрудники полиции полагают, что крупное ДТП со смертельным исходом на Кутузовском проспекте в Москве устроила женщина, находившаяся за рулем иномарки Kia. Об этом во вторник сообщил глава управления информации ГУВД столицы Юрий Титов.

По его словам, водитель Kia не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в две машины. В результате предполагаемый виновник ДТП погибла на месте. Кроме того, скончался водитель такси, который тоже стал участником аварии. Семь человек пострадали, среди них — трое детей, которые предположительно находились в Kia.

«В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести были направлены пять человек. В их числе трое несовершеннолетних детей. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства совершенного происшествия», — пояснил Титов агентству РИА Новости.

Ранее сообщалось, что из-за аварии движение на Кутузовском проспекте было парализовано на несколько часов. В Сети уже появилось видео с места событий.

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Автор: Антон Соколов
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