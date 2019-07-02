Клад времен Николая ll нашли в центре Москвы 

Москва, 2 июля. Находку археологи обнаружили при раскопках в Костянском переулке. По предварительным данным, было найдено около 60 монет. Их стоимость оценивается в 1 миллион рублей.

Археологи считают, что хозяин спрятал деньги во времена Революции или Гражданской войны. Эксперты считают , что этот клад — одна из крупнейших находок за последнее время, пишет «Ридус».

По словам главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, монеты находились в жестяной коробке. Большинство монет спеклись, поэтому не удалось подсчитать их точное количество, отмечает «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что суслик помог археологам найти клад времен Золотой орды в Астрахани.