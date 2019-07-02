Иностранец впал в кому после избиения прохожими за наезд на москвичку

Москва, 2 июля. Водитель Chevrolet сбил девушку рядом с ТРЦ «Зиг-Заг» в Москве, после чего попытался скрыться, но его задержали прохожие и сильно избили.

Инцидент произошел 29 июня на улице Лобненской, за рулем иномарки находился 21-летний иностранец. Девушка, на которую наехал уроженец Средней Азии, была не одна. Ее спутник силой выволок водителя из авто и нанес несколько ударов.

По данным источника из правоохранительных органов, прохожие помогли задержать нарушителя. Тот упал на землю и потерял сознание, пострадавшего доставили в реанимацию, пишет KP.Ru.

Медики диагностировали у иностранца закрытую черепно-мозговую травму. Он находится в состоянии комы. По предварительной информации, во время инцидента у иностранца случился эпилептический припадок.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений, ведется проверка.