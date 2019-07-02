Родители смогут выбрать деньги или подарочный набор для новорожденных в Подмосковье

Москва, 2 июля. Родителям новорожденных в Московской области хотят предоставить выбор при выписке из роддома: подарочный набор или 20 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Законопроет планируется рассмотреть 4 июля в Мособлдуме. По словам Воробьева, этот вариант удобен для семей, которые нуждаются в средствах.

Губернатор Подмосковья добавил, что депутаты рассмотрят законопроект о подарочных наборах для школьников из малообеспеченных семей. Подарок предусмотрен для детей из семей с доходом ниже величины прожиточного минимума, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Планируется, что подарок для новорожденных будут вручать с 1 сентября. Молодым родителям подарят более 50 предметов для первого года жизни ребенка.

Ранее во время прямой линии президент России Владимир Путин рассказал о мерах государственной поддержки для семей с детьми, которые живут в регионах с негативной демографической ситуацией.