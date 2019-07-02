Сбой в работе билетных терминалов произошел в метро Москвы



Москва, 2 июля. Билетопечатающие терминалы в метро Москвы работают нестабильно. Об этом сообщила пресс-служба подземки в Twitter.

Руководство столичного метрополитена попросило пассажиров покупать билеты в кассах или пополнять проездные онлайн. Это связано со сбоями при продаже билетов через автоматы.

Работники метрополитена устраняют неполадки в работе оборудования. Как сообщают очевидцы, на станции метро «Киевская», образовались большие очереди в кассы. В вестибюле станции не работали все терминалы.

Позднее пресс-служба столичной подземки заявила о восстановлении нормальной работы автоматов по продаже билетов.

Ранее сообщалось, что в конце июня в районе подмосковных Химок произошел сбой в движении поездов. Это произошло из-за кражи железнодорожного оборудования.