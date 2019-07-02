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Синоптики пообещали москвичам теплую ветреную погоду 2 июля

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Синоптики пообещали москвичам теплую ветреную погоду 2 июля

Москва, 2 июля. Теплая ветреная погода ожидается в столичном регионе 2 июля, сообщили синоптики. Днем температура воздуха составит 24-25 градусов тепла.

Скорость ветра усилится до 15 метров в секунду. В некоторых районах Москвы возможен кратковременный дождь. В Московской области столбики термометров поднимутся до 20-25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 739 мм ртутного столба. Синоптики считают, что для москвичей такая погода комфортная, пишет РИАМО. В середине недели в Москве ожидается солнечная погода без осадков.

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Автор: Ирина Селезнева
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