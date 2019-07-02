Москва, 2 июля. Московские ветеринары рассказали, как правильно ухаживать за собаками. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

2 июля отмечают День собак. В этот день принято радовать своих питомцев подарками. Во многих странах собакам дарят новое спальное место.

Специалисты рекомендуют ежегодно вакцинировать питомца от инфекционных заболеваний. Собак нужно регулярно обрабатывать от клещей и блох. Кроме того, ветеринары советуют давать собакам лекарства от глистов.

Раз и навсегда хозяин должен выбрать тип питания собаки. Нельзя чередовать питание домашней едой и кормом. Собака нуждается в регулярной стрижке, купании.

Следует выгуливать собаку не менее двух раз в день. Каждому животному нужны подвижные игры на воздухе, пишет издание «Вечерняя Москва».

Для хорошего самочувствия собака нуждается в ласке и внимании. Специалисты советуют почаще разговаривать с псом. Обнимайте и гладьте своего домашнего любимца, и пес будет здоровым и жизнерадостным.