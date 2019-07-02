Названы самые популярные маршруты портала «Узнай Москву»

Москва, 2 июля. Более 300 тысяч москвичей воспользовались порталом «Узнай Москву» с начала сезона прогулок по городу, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Хорошая погода для пешеходных прогулок в Москве установилась в апреле. Жители и гости российской столицы чаще всего гуляют по маршруту «Покажи Москву».

Вторым по популярности маршрутом стала «Мистическая Москва», которая знакомит с интересными и загадочными местами города. За ним следует «Московское метро».

Москвичам показывают станции метро, которые относятся к числу объектов культурного наследия, пишет издание «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что с начала 2019 года более 2,5 тысячи человек посетили экскурсии по столичному метрополитену.