Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях метро Москвы

Москва, 2 июля. Свыше 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц появились на стеклах вестибюлей 21 станции метро Москвы, они призваны отпугивать мелких пернатых. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Причина нововведения довольно проста — зачастую прозрачные витражные окна невидимы для мелких птиц, которые врезаются в них и гибнут. В Московском метрополитене полагают, что темные силуэты хищников заставят пернатых изменить направление полета.

«В результате это поможет сохранить им жизнь», — сообщили в пресс-службе столичного метро.

Такие наклейки уже успешно применяют в других городах, в том числе и за рубежом. Их польза также и в том, что здания, на которых они прикреплены, дольше остаются в чистоте, поскольку птицы стараются к ним не подлетать.

Так, около 290 силуэтов появились на стеклах станций «Ботанический сад», «Медведково» и многих других. В пресс-службе уточнили, что на каждом из вестибюлей наклеили от четырех до 36 изображений.

«Станции выбрали не случайно: они расположены в непосредственной близости от парковых зон или мест перелета птичьих стай», — говорится в сообщении.

Напомним, 20 июня в столице запустили в работу новый участок метро на Сокольнической линии. Открыты четыре новые станции — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

При этом заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что после 2025 года начнется строительство Бирюлевской линии Московского метрополитена. По его словам, уже формируется градостроительная документация и идет подготовка к работам.

В сообщении на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина уточняется, что станции Московских центральных диаметров (МЦД) «Текстильщики» и «Тушино» соединят крытыми переходами, которые построят по принципу «сухие ноги». Навесы защитят пассажиров от дождя и ветра, пишет «Вечерняя Москва».