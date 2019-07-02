Таксист отравил жителя Москвы и похитил его деньги

Москва, 2 июля. Житель Москвы оказался без банковской карты после того, как попил воды, предложенной таксистом, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Полицейские прибыли в больницу, где мужчина написал заявление о хищении. Пострадавший рассказал, что вечером отдыхал в ресторане на Пятницкой улице, после сел в такси, которое было припарковано у заведения. В какой-то момент водитель предложил ему воды. Мужчине стало плохо, он вышел из такси, а машина уехала. Вызвав другое такси, он добрался до дома и лег спать.

Однако утром выяснилось, что у него похитили банковскую карту. Преступник успел снять с нее 16 тыс. рублей. Мужчина, которому все еще было плохо, вызвал в скорую, после чего его госпитализировали.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой».

Отметим, в Москве ранее объявился серийный отравитель. 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов с мая орудовал в Басманном районе столицы, чаще всего на Хохловской площади, сообщал телеканала «360».

Первые два обращения в полицию были зафиксированы еще 8 июня, когда Сабанов угостил газированным напитком двух человек, которые потеряли сознание, а затем обнаружили пропажу денег и телефонов. Сабанова удалось задержать сразу, он признал вину, ему было предъявлено обвинение в двух кражах. Сейчас в деле 11 потерпевших.

На прошлой неделе Таганский суд арестовал его до 25 августа. Сабанов свою вину признал частично: он заявил, что ценности у трех потерпевших действительно забрал, однако не травил их. При этом при обыске у него нашли порошок и жидкость, в составе которых содержатся нейролептики феназепам и трамадол.

Также стало известно, что следователи проверяют информацию о возможных случаях растления малолетних Сабановым. По денным СК РФ, речь идет о двух несовершеннолетних, передавала «Газета.ру».