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Резкое ухудшение погоды ожидается в Москве

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Резкое ухудшение погоды ожидается в Москве

Москва, 2 июля. В Москве в ближайшие часы значительно ухудшится погода. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, в столице усилится ветер, возможен град.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие час — два и до 10.00 утра на территории столицы ожидается гроза с дождем, местами пройдет град, порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду.

МЧС предупреждает, что во время дождя на дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить. Автолюбителям также рекомендуют не парковать автомобиль рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

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Автор: Олеся Волкова
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