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Новый участок Северо-Восточной хорды начнут строить уже в этом году 

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Новый участок Северо-Восточной хорды начнут строить уже в этом году 

Москва, 1 июля. Строительство участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Сигнального проезда до третьего Нижнелихоборского проезда начнется уже в 2019 году. Об этом стало известно от департамента строительства города Москвы. 

Уже объявлен конкурс на строительство эстакад и многоуровневых транспортных развязок, итоги которого будут известны 5 августа. Максимальная цена контракта составляет 3,4 миллиарда рублей. 

Новый участок Северо-Восточной хорды начнут строить уже в этом году 

В ходе осуществления проекта будет реконструировано более 4,6 километра дорог. Изменения коснутся Станционной, Ботанической и Гостиничной улиц, а также третьего Нижнелихоборского и Гостиничного проезда. Кроме дорог, на всем участке заменят инженерные коммуникации. 

Благодаря реконструкции будет налажена связь между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе, а также Сигнальным проездом. Кроме того, будет обеспечена связь между Дмитровским шоссе и Станционной улицей.

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Автор: Галина Гумерова
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