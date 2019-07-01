Новый участок Северо-Восточной хорды начнут строить уже в этом году 

Москва, 1 июля. Строительство участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Сигнального проезда до третьего Нижнелихоборского проезда начнется уже в 2019 году. Об этом стало известно от департамента строительства города Москвы.

Уже объявлен конкурс на строительство эстакад и многоуровневых транспортных развязок, итоги которого будут известны 5 августа. Максимальная цена контракта составляет 3,4 миллиарда рублей.

В ходе осуществления проекта будет реконструировано более 4,6 километра дорог. Изменения коснутся Станционной, Ботанической и Гостиничной улиц, а также третьего Нижнелихоборского и Гостиничного проезда. Кроме дорог, на всем участке заменят инженерные коммуникации.

Благодаря реконструкции будет налажена связь между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе, а также Сигнальным проездом. Кроме того, будет обеспечена связь между Дмитровским шоссе и Станционной улицей.