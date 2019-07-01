Жители Москвы смогут следить за пенсионными накоплениями онлайн

Москва, 1 июля. Жители Москвы смогут следить за своими пенсионными накоплениями в онлайн-режиме. Сделать это можно с помощью нового виджета, который появился на портале mos.ru.

Чтобы узнать сумму страховых взносов, направленных их работодателями в ПФР на финансирование накопительной части пенсии, жителям столицы теперь требуется просто зайти в личный кабинет на официальном сайте мэра Москвы. Здесь появился виджет, который носит название «Пенсионный фонд». Как рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, виджет позволяет также узнать трудовой стаж работника и увидеть индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).

Пользователи смогут отправить на сайте mos.ru запрос, позволяющий им скачать полную выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, сообщает «Вечерняя Москва». Функция доступна тем, кто заполнил в личном кабинете поля с Ф.И.О., датой рождения, номером СНИЛС, а также указал пол. Виджет появится автоматически у тех пользователей портала, которые прикрепили к профилю проверенный СНИЛС, передает News.ru.

Ранее сообщалось, что на сайте мэра Москвы появилась функция, позволяющая родителям школьников следить за успеваемостью своих детей. Также виджет «Ребенок в школе» показывает, когда ребенок выходит из учебного заведения.