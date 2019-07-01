Москва, 1 июля. Погоду в первый день июля в Москве и Подмосковье будет определять циклон, пришедший с северо-запада. Отмечается, что он принесет в российскую столицу тепло после нескольких «осенних» холодных дней.

Как пишет портал «Метеоновости», июль начнется в Москве с теплой погоды и дождей, столбики термометра поднимутся до 25 градусов тепла. При этом будет держаться облачная погода, пройдут непродолжительные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный. Скорость ветра составит от пяти до десяти метров в секунду. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в июле в России. Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что на большей части европейской территории страны температура будет соответствовать норме. Выше нормы ожидается погода в Северо-Западном округе и на севере Приволжского округа.

По его словам, среднемесячная температура будет составлять +19 градусов. Днем средняя дневная температура будет на уровне +24 + 26 градусов, а средняя ночная — +12 + 14. Погода в Москве будет жаркой, днем столбики термометров поднимутся до +27 +30 градусов, ночью от +18 до + 20.

Небольшие погодные аномалии могут быть в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях, а также на юге Дальнего Востока. Температура выше нормы ожидается на Чукотке, в Магаданской области, а также в Якутии.

Ранее синоптики прогнозировали ухудшение погоды в последних числах июня. Это связано с поступлением холодного воздуха из Скандинавии. В пятницу в Москве может выпасть около трети месячной нормы осадков.

Напомним, ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири. Климат Сибири станет гораздо более комфортным для жизни человека к 2080 году благодаря росту среднегодовых температур. К такому выводу пришли российские и американские ученые, опубликовавшие материал в журнале Environmental Research Letters.

Елена Парфенова из Института леса СО РАН в Красноярске рассказала, что январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, а июльские — на 5,7 градуса, если выбросы парниковых газов не будут остановлены. При этом уровень осадков в регионе повысится на 140 миллиметров. В результате этих изменений климат Сибири станет мягче, а площадь вечной мерзлоты сократится на 25% к 2080 году.

Самое значимое влияние глобальное потепление оказывает на Арктику и горные ледники. За последние годы среднегодовые температуры заполярья выросли на 6-7 градусов. Ученые предупреждают, что таяние льдов станет в будущем причиной серьезных изменений в круговороте течений и окажет необратимое влияние на работу климата Земли в целом.

Главными последствиями потепления эксперты называют два феномена. Первый — смещение климатических поясов. Эти изменения влекут за собой «переезд» различных видов растений и животных. Второй значимый феномен — изменения во времени наступления весны и других сезонов года. Недавно ученые установили, что в российской и канадской Арктике весна стала приходить на 2-3 недели раньше нормы. При этом темпы таяния вечной мерзлоты и скорость отступления ледников повысились в два раза.

Как отмечают Парфенова и ее коллеги, эти изменения, с одной стороны, оказывают негативное влияние на работу существующей арктической инфраструктуры и могут стать причиной серьезных сдвигов в экосистеме. С другой стороны, смена климатических условий и рост температур сделают жизнь человека более комфортной. Зимы станет переносить легче, а почвы будут более урожайными и доступными для сельского хозяйства. Благодаря этому регионы Восточной Сибири, Дальнего Востока, Аляски и Канадской Арктики станут привлекательнее для людей, поскольку на южных территориях Земли будут царить жара и засуха.