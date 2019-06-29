Транспортный коллапс из-за подтопления возле «Шереметьево» попал на видео

Москва, 29 июня. Последствия образовавшегося подтопления устранили на участках дорог рядом с аэропортом «Шереметьево», движение транспорта восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Как рассказал глава ведомства Алексей Гержик, последствия подтопления ликвидировали на участках дорог по улице Авиационная и Лобненскому шоссе. По его распоряжению дополнительно были привлечены к работе мобильные перекачивающие станции, аварийные и дорожные службы работали всю ночь.

«Рано утром движение транспорта на подъезде к Шереметьево было открыто», — уточнил министр.

По его словам, было задействовано 70 человек и 10 единиц спецтехники, которые откачали с проезжей части более 7 тысяч кубометров воды. В настоящее время идет восстановление пострадавших от подтопления участков дорог.

В то же время транспортный коллапс, к которому привело произошедшее рядом со столичным аэропортом, попал на видео. Вода, как сообщают «Известия», доходила до окон легковых автомобилей, некоторым владельцам которых пришлось оставить свои транспортные средства. Причиной случившегося называются непрекращающиеся в столице дожди.

Напомним, парковку терминала «В» московского аэропорта «Шереметьево» затопило накануне. Федеральное агентство новостей публиковало видео с места событий.

В Минтрансе Московской области впоследствии посоветовали водителям альтернативные маршруты к столичной воздушной гавани.