Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики предупредили москвичей об аномальном холоде 29 июня

47
0 Оставить комментарий

Синоптики предупредили москвичей об аномальном холоде 29 июня

Москва, 29 июня. В столичном регионе температура воздуха опустилась до 12 градусов тепла. Такой холод в Москве в последний раз был в 1948 году, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воздуха в Москве соответствует сентябрьским значениям. Днем в столице будет ветрено и дождливо, в отдельных районах будет ясно, пишет РИА Новости.

В Московской области столбики термометров покажут до 13 градусов тепла. Ветер усилится до 15 метров в секунду, атмосферное давление будет пониженным и составит 740 мм ртутного столба.

Потепление в столичном регионе ожидается в первых числах июля.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров