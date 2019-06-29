Синоптики предупредили москвичей об аномальном холоде 29 июня

Москва, 29 июня. В столичном регионе температура воздуха опустилась до 12 градусов тепла. Такой холод в Москве в последний раз был в 1948 году, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воздуха в Москве соответствует сентябрьским значениям. Днем в столице будет ветрено и дождливо, в отдельных районах будет ясно, пишет РИА Новости.

В Московской области столбики термометров покажут до 13 градусов тепла. Ветер усилится до 15 метров в секунду, атмосферное давление будет пониженным и составит 740 мм ртутного столба.

Потепление в столичном регионе ожидается в первых числах июля.