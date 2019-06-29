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Названа главная причина болезней домашних животных в Москве

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Названа главная причина болезней домашних животных в Москве

Москва, 29 июня. Домашние животные в Москве чаще всего болеют из-за несбалансированного питания, сообщили в столичном комитете по ветеринарии.

Неправильное питание приводит к тому, что животное страдает ожирением. Многие животные болеют из-за неправильного содержания. В этом заключается главная причина болезней домашних любимцев.

У кошек и собак развивается аллергия, дерматиты, мочекаменная болезнь, отит. По словам представителя комитета по ветеринарии, на прием к врачу чаще всего приводят кошек породы мейн-кун, бенгальская и сфинкс.

Названа главная причина болезней домашних животных в Москве

Кошки часто болеют инфекционными заболеваниями, среди них кальвицироз и панлейкопения. Профилактика болезней домашних животных заключается в правильном питании и содержании.

Ветеринары призывают регулярно посещать врача и делать прививки, пишут РИА Новости. Ранее сообщалось, что к столичным ветеринам кроме кошек и собак на осмотры приносят хорьков, кроликов, различных грызунов.

В прошлом году специалисты оказали медицинскую помощь около 500 тыс. домашних питомцев. Владельцев животных попросили не нагружать кошек и собак во время жары. Им нужно давать больше воды.

 

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Автор: Ирина Селезнева
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