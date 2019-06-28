Известная канадская модель переедет с мужем в Балашиху

Москва, 28 июня. Канадская модель Лори Лего вышла замуж за 23-летнего российского хоккеиста Никиту Щербака и переедет с ним в подмосковную Балашиху.

Бывший игрок «Лос-Анджелес» возвращается в Россию. Он подписал контракт с омским «Авангардом», который базируется в Подмосковье.

Никита Щербак в одном из постов в Instagram написал, что счастлив быть женатым на известной модели. Молодые люди познакомились в Канаде около двух лет назад.

Свадьба состоялась в июне в Калифорнии, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Девушка взяла фамилию мужа.

28 июня пара уехала в Париж в медовый месяц. Отдыхать молодожены будут всего две недели, а потом им придется вернуться в Подмосковье.

По словам пресс-секретаря клуба «Авангард» Олега Малицкого, сборы назначены на середину июля. Контракт Щербака в омском клубе рассчитан на три года.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист из клуба «Тампа» Никита Кучеров стал обладателем приза «Харт Трофи». Награда присуждается самому ценному игроку в сезоне НХЛ.

Президент США Дональд Трамп назвал россиянина Александра Овечкина «Александром Великим» за вклад в победу «Вашингтон Капиталз» над «Питтсбургом».