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ЦОДД призвал водителей следить за ситуацией на дорогах Москвы из-за дождя

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ЦОДД призвал водителей следить за ситуацией на дорогах Москвы из-за дождя

Москва, 28 июня. Столичным автомобилистам порекомендовали заранее планировать поездки в Московскую область из-за сильного дождя, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Дождь идет в Москве целый день. Это повлияло на ситуацию на дорогах. После 16.00 ожидается плотное движение на трассах, ведущих из города.

Водителей попросили сообщать о сломанных светофорах и дорожных знаках в колл-центр. 28 июня ожидается до 20% от месячной нормы осадков, пишет РИАМО.

По данным синоптиков, температура воздуха составила 16 градусов тепла. На фоне пониженного атмосферного давления жители столицы могут почувствовать себя хуже.

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Автор: Ирина Селезнева
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