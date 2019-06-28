ЦОДД призвал водителей следить за ситуацией на дорогах Москвы из-за дождя

Москва, 28 июня. Столичным автомобилистам порекомендовали заранее планировать поездки в Московскую область из-за сильного дождя, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Дождь идет в Москве целый день. Это повлияло на ситуацию на дорогах. После 16.00 ожидается плотное движение на трассах, ведущих из города.

Водителей попросили сообщать о сломанных светофорах и дорожных знаках в колл-центр. 28 июня ожидается до 20% от месячной нормы осадков, пишет РИАМО.

По данным синоптиков, температура воздуха составила 16 градусов тепла. На фоне пониженного атмосферного давления жители столицы могут почувствовать себя хуже.