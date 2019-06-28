Легендарного футболиста Никиту Симоняна срочно госпитализировали в Москве

Москва, 28 июня. Легенду советского футбола Никиту Симоняна госпитализировали в Москве. О состоянии 92-летнего ветерана спорта не сообщается.

Как сообщил источник KP.Ru, у Никиты Симоняна диагностировали вертебро -базилярную недостаточность. Понизилось кровообращение в системе артерий.

Врачи пока не делают никаких прогнозов, они отмечают, что тут важно следить за состоянием пациента. По словам президента Союза ветеранов футбола России Александра Мирзояна, бывший бомбардир столичного «Спартака» в порядке.

Он добавил, что Симонян к медикам обратился по собственной инициативе. Об этом передает «Пятый канал».

Ранее сообщалось, что в столице срочно госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева.У него диагностировали воспаление легких.