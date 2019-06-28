Делягин объяснил, почему москвичи не доверяют «выдвиженцам Навального»

Москва, 28 июня. У сторонников блогера Алексея Навального, которые зарегистрированы кандидатами на выборах в Мосгордуму, нет никаких шансов, считает научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Выборы 8 сентября станут колоссальным фиаско скандального блогера и его команды. Сторонников Навального нельзя назвать альтернативными политическими силами. Им чужда здоровая конкуренция и рациональный подход.

«Москве нужны здоровые оппозиционные силы в городской думе, дополнительные механизмы обратной связи между властью и жителями столицы», — пояснил эксперт, его цитирует «Комсомольская правда — Петербург».

Делягин подчеркнул, что москвичи не доверяют «выдвиженцам Навального». Ни у блогера, ни у его сторонников поддержки нет. Об этом говорят и результаты сбора подписей.

«От бравады и шапкозакидательства Соболь, Яшин и компания резко перешли на плач Ярославны о принципиальной невозможности преодолеть трехпроцентный барьер», — напомнил Делягин.

При этом сторонники Навального призывают увеличить пожертвования. И это в очередной раз напоминает кампанию по сбору средств.

Эксперт считает несправедливым, что своим поведением команда Навального «отвадила от политики» действительно адекватных и конкурентоспособных людей. Многочисленные провокации со стороны блогера повлияли на решение многих идти в политику.

Ранее сообщалось, что кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь не стала комментировать вопрос журналиста о бюджете на избирательную кампанию. Она не ответила на вопрос и покинула пресс-конференцию.